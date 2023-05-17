ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع موسع لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بصحة الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لوكلاء الوقائي ومسؤولي الصحة المهنية بالادارات الصحية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة التأكد من قيام المنشآت الصحية بالاجراءات الوقائية في مجال والسلامة والصحة المهنية.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام إدارة الطب الوقائى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالادارات الصحيه وآليات تطبيقها و  كيفيه تقييم الوحدات الصحيه التابعه طبقا لهذه المؤشرات.

من جانبها، أكدت الدكتورة بوسى البداروى مدير إدارة الصحة المهنية خلال الاجتماع  علي تقييم كل من الإدارات الصحيه والوحدات التابعه طبقا لهذه المؤشرات شهريا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف علي أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها.

IMG-20230517-WA0044
IMG-20230517-WA0044
IMG-20230517-WA0049
IMG-20230517-WA0049
IMG-20230517-WA0048
IMG-20230517-WA0048
IMG-20230517-WA0047
IMG-20230517-WA0047
IMG-20230517-WA0046
IMG-20230517-WA0046
السلامة والصحة المهنية بالدقهلية صحة الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية عمال الصحة