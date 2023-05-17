اجتماع موسع لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بصحة الدقهلية

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لوكلاء الوقائي ومسؤولي الصحة المهنية بالادارات الصحية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة التأكد من قيام المنشآت الصحية بالاجراءات الوقائية في مجال والسلامة والصحة المهنية.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام إدارة الطب الوقائى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالادارات الصحيه وآليات تطبيقها و كيفيه تقييم الوحدات الصحيه التابعه طبقا لهذه المؤشرات.

من جانبها، أكدت الدكتورة بوسى البداروى مدير إدارة الصحة المهنية خلال الاجتماع علي تقييم كل من الإدارات الصحيه والوحدات التابعه طبقا لهذه المؤشرات شهريا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف علي أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها.

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