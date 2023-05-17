حصلت عليها «البوابة نيوز».. وثيقة تكشف خطة الحكومة لرفع كفاءة النقل بكافة وسائله.. إنشاء أجهزة رقابية.. إعداد استراتيجية شاملة وملزمة

انشاء اجهزة رقابية المعينة بالنقل البري والنقل بالسكك الحديد ، والتي تقوم بدورها بعمل مناقصات عالمية ومساهمته في الاقتصاد المصري

الخصخصة ببعض مشارع الطرق والمحاور التي تعمل حالياً بنظام ال Toll Roads مثل محور روض الفرج، طريق الصعيد الحر، طريق السويس، طريق مصر اسكندرية الصحراوي

نقل البضائع بالسكك الحديدية سواء للخطوط القائمة او الخط الجديد السخنة العلمين

إعداد استراتيجية شاملة وملزمة لقطاع النقل البحري والنهري تتضمن رؤية الدولة للقطاع في الفترة 8-10 سنوات

حصلت “البوابة نيوز” على وثيقة حكومية لخطة الخروج من الازمة الاقتصادية ،أبرزها رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل المتعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد،وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها والبدء في إجراءات خصخصة فعلية لبعض أصول قطاع النقل الخاص بالسكك الحديدية بشكل عاجل لبعض أصول قطاع النقل ويشمل البدء في انشاء اجهزة رقابية المعينة بالنقل البري والنقل بالسكك الحديد ، والتي تقوم بدورها بعمل مناقصات عالمية ومساهمته في الاقتصاد المصري الخصخصة في بعض مشارع الطرق والمحاور التي تعمل حالياً بنظام ال Toll Roads مثل محور روض الفرج، طريق الصعيد الحر، طريق السويس، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكذلك نقل البضائع بالسكك الحديدية سواء للخطوط القائمة او الخط الجديد السخنة العلمين وننشر الاجراء التنظيمي والاثر المتوقع في السطور التالية

- إجراء تنظيمي

البدء في إجراءات خصحصة فعلية لبعض اصول قطاع النقل ويشمل البدء في انشاء اجهزة رقابية المعينة بالنقل البري والنقل بالسكك الحديد ، والتي تقوم بدورها بعمل مناقصات عالمية ومساهمته في الاقتصاد المصري الخصخصة بعض مشارع الطرق والمحاور التي تعمل حالياً بنظام ال Toll Roads مثل محور روض الفرج، طريق الصعيد الحر، طريق السويس، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكذلك نقل البضائع بالسكك الحديدية سواء للخطوط القائمة او الخط الجديد السخنة العلمين.

الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء

من المتوقع ان يساهم هذا الاجراء في زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد المصري وخاصة قطاع النقل اللوجستي.