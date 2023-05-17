تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في أسواق ومحلات الصاغة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 ، بقوة على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، ويترقب السوق اجتماع البنك المركزي، الخميس، بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات بتثبيتها، وذلك بفعل تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

وهبط سعر جرام الذهب بنحو 90 جنيها، سعر جرام الذهب اليوم تحت مستوى الـ 2200 جنيه لعيار 21 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 2800 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ( الأكثر انتشارا و اقبالا في الاسواق المصرية ) 2200 جنيه للشراء و 2180 جنيها للبيع.

كما سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 ( الأعلى سعرً ابين الاعيرة المتداولة ) 2514 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1886 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها، وعيار 14 حوالي 1,500 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) اليوم 17.600 جنيه بدون مصنعية.

و تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، و تُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و يرجع الانخفاض الكبير في أسعار الذهب نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للسيطرة علي حالة عدم استقرار سوق الذهب المحلي و القضاء علي الارتفاع الكبير في الأسعار الغير مبرر ، و من بينها “إعفاء الذهب القادم من الخارج من الضرائب”، إلى جانب “إنشاء صندوق استثمار الذهب”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت مصلحة الضرائب بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب التي يحملها القادمون لمصر من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي .

وأوضح القرار أنه يتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% = 2240 جنيها كضريبة علي المشغول الذهبي.