مصرية تغزو أستراليا بالأعمال الخيرية

الأربعاء 17/مايو/2023 - 11:13 ص

«أول مصرية عملت في مشاريع خيرية مختلفة في أستراليا»، حيث عملت أمل يحيى في الرعاية بولاية فيكتوريا وبلديتي ويندام ڤال، وهوبسون باي، لدعم مرضى السكري ودعم السيدات اللاتي يعانوا من صدمات نفسيه بسبب فقد أحبائهم.

كما نشطت في برنامج تأهيل الرجال حديثي الخروج من دار الإصلاح (السجن) وبرنامج رعاية السيدات من مدمني المخدرات والكحول، وهي تدير الآن مؤسسة لدعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا طيف التوحد والأعراض المصاحبة لتشخيص التوحد وبرامج تأهيل الأمهات والآباء للتعامل مع كل حالة على حدة وهي مؤسسة (الدعم الا نهائي) Infinite Support.

كما تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير الخدمات والدعم اللازم لكل حالة.

هاجرت أمل يحيى الى أستراليا منذ ثلاثين عام وعملت لخدمة قطاع كبير المواطنين الأستراليين، وهي في الأساس متخصصة في تنمية وسلوكيات أطفال طيف التوحد وتعيش حاليا في ولاية فيكتوريا بأستراليا وتقوم بزيارات منتظمة إلى ولايات أستراليا ودول أسيوية مختلفة لتقديم الاستشارات التربوية والتعليمية.

وُلِدت في القاهرة ونشأت في حي شبرا، وبعد الدراسة الإعدادية وبديه من المرحلة الثانوية انتقلت مع العائلة للقارة الأسترالية حيث أكملت دراستها الثانوية ثم الجامعية في مجال التغذية ثم درست رياض أطفال، وذلك بعد تشخيص ابنها الأكبر بالتوحد وفرط الحركة ADHD في الأطفال وبعد ذلك بـ3 سنوات إضافية من التخصص في مجال تنمية وسلوكيات الأطفال درست في كلية فيكتوريا لتدريب وتأهيل الراغبين في مجال رياض الأطفال ثم انتقلت بعدها لوظيفة compliance officer لأحد مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة وأسست مؤسسة infinite support Pty Ltd بترخيص فيدرالي على مستوي القارة الأسترالية، لمساعده ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد وذويهم والقيام بدور الوسيط بين الهيئات الحكومية والدوائر الطبية والتعليمية بما في ذلك دراسة وإيجاد العلاج للأطفال المصابين بالتوحد وتوفير البيئة التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية المناسبة لكل على حدة، حتي يتم اندماجهم كعضو فعال في المجتمع.