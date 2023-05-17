لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة

نجحت مستشفيات جامعة عين شمس، في سابقة هي الأولى من نوعها، بإجراء زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات عن طريق القسطرة.

وأوضحت عزة الفقي، أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هذه التقنية تعد فتحاً علمياً جديداً، لافتة أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجهت الشكر لقيادات جامعة عين شمس لما قدموه من دعم وتيسيير وصولا لتطبيق هذه التقنية، برعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأضافت مي حمدي السيد، أستاذ القلب ومؤسس وحدة عيوب القلب الخلقية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس، أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع زياد حجازى أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة أن تقنية الصمام الأورطي موجودة في مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ في الصمامات الرئوية.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضاً في مركز طبي في أسوان وفي جامعة القاهرة.

واستعرضت هبه عطية، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتي استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة، وقالت: "نأمل أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل الخبرات في هذا المجال الجديد".