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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة المصارعة الرومانية والنسائية تطير إلي تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية

بعثة المصارعة الرومانية
بعثة المصارعة الرومانية والنسائيه للكبار تغادر مطار القاهرة
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غادرت منذ قليل بعثة المصارعة الرومانية والنسائيه للكبار مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية ويرأس البعثة اللواء عصام نوار.

وحرص اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة على السفر مع الفوج الاخير واللحاق بباقي البعثة المصرية بتونس لتدعيم اللاعبين وحسهم على تقديم عروض طيبة ونتائج إيجابية.

ولعب اللواء عصام نوار دور مهم خلال الأيام القليلة الماضية في إنهاء اكثر من أزمة كانت كفيلة بحرمان بعثة المصارعة من السفر والمشاركة في البطولة الأفريقية.

من جانب أخر فتح الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد خط اتصال مباشر مع البعثة المصرية بتونس للإطمئنان على حالة الجميع وأشاد بالاداء الجيد للاعبين ونتائجهم المميزة في الأداور الأولي للبطولة.

وأكد الدكتور محمود السيد خلال تصريحاته الخاصة لـ “البوابة سبورت” ان منتخب مصر للشباب والرجال والسيدات يملك العديد من المواهب ولديهم القدرة على المنافسة والفوز بلقب البطولة الأفريقية.

واشاد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة بدور ودعم الدولة المصرية متمثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم جميع الالعاب وفي مقدمتهم المصارعة.

واختتم الدكتور محمود السيد تصريحاته أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل ليل نهار من أجل عودة المصارعة للمنافسة الحقيقة على أكثر من ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

 

اللواء عصام نوار الشباب والرياضة سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس