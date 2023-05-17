"ثقافة الجيزة" يحتفي بمئوية "نازك الملائكة" واختيارها رمزا للثقافة العربية

قدم فرع ثقافة الجيزة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مواقع الفرع التابعة له، احتفاء بمئوية الشاعرة العراقية نازك الملائكة.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز محاضرة بعنوان "شخصيات لها تاريخ" ناقش خلالها رجب عمارة مسيرة حياة الأديبة العراقية التي تُعتبر من أوائل رواد الشعر الحر، ورمزا للثقافة العربية 2023 حسب إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ونموذجا لأهمية المرأة وأدوارها في المجتمع، كما أوضح أن تسميتها بهذا الاسم كان تيمنا بالثائرة السورية نازك العابد.

وناقشت رغدة صبري بمكتبة بولاق الدكرور الثقافية أحد أهم مؤلفات نازك الملائكة وهو كتاب "سيكولوجية الشعر" الذي ركزت فيه على مسألتين: الأولى، ضرورة أن يوثّق الشاعر صلته باللغة وقوانينها.. وأن يحتويها ليغرف منها بلا انتهاء ليبدع فيها بالصور والأنغام بإيقاع موسيقي، والثانية، تأكيدها أن يتمسك الشاعر بالقافية لأنها جزء مهم من موسيقى الشعر.

في سياق متصل، عقدت مكتبة الصف الثقافية حوارا ثقافيا أداره حسن محمد حول أهم المحطات في حياة الأديبة الراحلة وأبرز مؤلفاتها الشعرية، وبمكتبة الناصرية قدم خلالها الكاتب خالد عابدين ورشة حكي للتعريف بدور نازك الملائكة في الثقافة العربية، ونبوغها المبكر حيث كتبت أول أشعارها في سن العاشرة، ونشرت المجموعة الشعرية الأولى "عشاق الليل" عام 1947، بجانب محاضرة ببيت ثقافة كرداسة تناولت خلالها سميرة أحمد مسيرة حياة "نازك" وكيف ثارت على التقاليد البالية وعكست ذلك في شعرها، فكان كثير منه صرخة ضد ما تعانيه المرأة العربية من قيود.

من جانب آخر نظم كل من قصر ثقافة العياط ومكتبة دور التربية الثقافية ومكتبة منشأة البكاري، ورش عمل لتصميم مجلة حائط عن الشاعرة نازك الملائكة، تضمنت سيرتها الذاتية، ومقتطفات مصورة لأغلفة مؤلفاتها وأهم ما كُتِب عنها، كان ذلك بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين وهم عبد الفتاح أحمد ومحمد نور وهناء رمضان وخديجة موسى.

كما قدم مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي بالعرائس القفازية عن قصة حياة الأديبة العراقية الراحلة وأبرز مؤلفاتها قامت بالحكي وتحريك العرائس أمل السيد، بجانب محاضرة ثقافية قدمتها بمكتبة السلام الثقافية ناقشت خلالها دعاء رياض، دخول نازك الملائكة الفاعل عالم الأدب الذي كان شبه حصريٍّ للرجال، ورفضها مصطلح "الشعر النسوي" الذي يضع النساء وشعرهنّ في خانة ضيّقة منفصلة عن حركة الشعر العربي.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

يشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" أعلنت في مارس الماضي اختيار الشاعرة العراقية نازك الملائكة رمزا للثقافة العربية في 2023، تزامنا مع قرب الاحتفال بمرور مئة عام على ميلادها في أغسطس المقبل.

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