استقرار معدل البطالة في فرنسا عند 7.1% في الربع الأول من 2023

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة ظل مستقرا في الربع الأول من 2023، عند 7.1 ٪ من إجمالي العاملين في فرنسا (باستثناء جزيرة مايوت).

ووفقا لمعايير مكتب العمل الدولي بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.2 مليون شخص، أي أقل بنحو 7000 شخص مقارنة بالربع السابق.

وانخفض معدل البطالة في الربع الأول بنحو 0.3 نقطة عن مستواه قبل عام (في الربع الأول من عام 2022) وأقل بنحو 3.4 نقطة مقارنة بما كان في ذروته في منتصف عام 2015.

وخلال هذا الربع الأول من 2023، انخفض معدل البطالة بين الشباب (15 - 24 سنة) 0.2 نقطة، إلى 16.6٪، لكنه استقر بين من تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة عند 6.4٪، أي أقل بنحو 0.1 نقطة.