ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص من مدينة "سلفيت"، بشمال غرب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال شاب من مدينة "البيرة" بوسط الضفة الغربية، وذلك بعد تفتيش منزل ذويه وتفتيشه. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدتي "اليامون" و"السيلة الحارثية"، غرب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. 

وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصاغا ذهبيًا ومبلغا ماليا، وفتشت عدة منازل. 

وقال الصحفي رائد نظمي الأطرش "إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله ومنازل ذويه وأشقائه، وحطمت محتوياتها، وعاثت فيها خرابا، استجوبت والده وأفراد عائلته، تحت تهديد السلاح، وصادرت هاتفه المحمول، ومصاغ ذهبي لزوجته يقدر بـ200 جرام، و3 آلاف شيكل من والدته".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين