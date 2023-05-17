الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص من مدينة "سلفيت"، بشمال غرب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال شاب من مدينة "البيرة" بوسط الضفة الغربية، وذلك بعد تفتيش منزل ذويه وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدتي "اليامون" و"السيلة الحارثية"، غرب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصاغا ذهبيًا ومبلغا ماليا، وفتشت عدة منازل.

وقال الصحفي رائد نظمي الأطرش "إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله ومنازل ذويه وأشقائه، وحطمت محتوياتها، وعاثت فيها خرابا، استجوبت والده وأفراد عائلته، تحت تهديد السلاح، وصادرت هاتفه المحمول، ومصاغ ذهبي لزوجته يقدر بـ200 جرام، و3 آلاف شيكل من والدته".