أهمها علاج الشيخوخة.. 8 فوائد خارقة لبذور عباد الشمس

لا شك أن الشيخوخة هي مجرى الحياة الطبيعي ولا حرج في ظهور علاماتها على وجهك، لكن كثيرين يلجؤون إلى منتجات مكلفة غالبا لوقف ظهور التجاعيد، حيث يسعى الجميع وخاصة النساء للحصول على بشرة أقل تقدما في العمر مما يجعلك تنفق الكثير من الأموال على كريمات الوقاية من الشمس وكريمات مكافحة الشيخوخة، فقد حان الوقت لاختبار طريقة أقل تكلفة.

ولا تتطلب هذه الطريقة استخدام منتج جديد بل إنها تتضمن مكونا صالحا للأكل، أطلق عليه الخبراء اسم "الطعام الفائق"، ووفق مجلة ذي صن فإن بذور عباد الشمس تعطي بشرتك دفعة قوية، موضحا أن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية".

وإليكم أهم أبرز فوائد بذور عباد الشمس

- تحمي من أمراض القلب والشرايين؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ A، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة المهمّة التي تساعد على حماية وتحصين جهاز القلب والشرايين من المشاكل الصحية المختلفة؛ إذ يخفّض من فرص حصول التهابات في جهاز الدوران، والتي قد تسبب بدورها في الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

- تعيد توازن هرمونات الجسم، فهي واحدة من البذور الغنية بالإنزيمات التي تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم، وهو الأمر الذي قد يفيد النساء اللاتي يعانين من مشاكل في هرمونات الأستروجين والبروجسترون بشكل خاص.

- تكافح السرطان، وذلك بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرّة التي يرتبط نشاطها بنشأة وتكون الخلايا السرطانية.

- تساعد بذور دوار الشمس أيضاً على إبطاء أو منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى مرضى السرطان، وتخليص الجسم من السموم، لا سيّما بسبب احتوائها على السيلينيوم، الذي يلعب دوراً فعّالاً في هذا الشأن.

- لحمل صحي: تحتوي بذور دوار الشمس على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن، خصوصاً حمضيْ الفوليك والزنك اللذيْن تحتاجهما المرأة الحامل بشدة خلال فترة الحمل؛ لتقليل فرص إصابة الجنين بتشوهات أو عيوب خلقية.

- تحسين مستويات سكر الدم: تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن حدودها الطبيعية، ومنع حدوث أي ارتفاع في نسبتها.

- لصحة الغدة الدرقية: تساعد بذور دوّار الشمس على تحسين صحة الغدة الدرقية؛ وذلك بسبب احتوائها على مادة السيلينيوم التي تحتاجها هذه الغدة لتأدية وظائفها وإنتاج هرموناتها بشكل منتظم وطبيعي.

- لا تقتصر فوائد بذور دوار الشمس على ما ذُكر فحسب، بل قد يكون لهذه البذور العديد من الفوائد المهمّة الأخرى، مثل: تحسين نضارة البشرة، منع تشنج العضلات، تقوية العظام، مكافحة الإمساك والإسهال، خسارة الوزن الزائد، وتحسين مستويات الطاقة.