سويلم: مدرسة الري العريقة علمت أجيالاً كثيرة بفضل عطاء أبنائها

أقامت وزارة الموارد المائية والري إحتفالية لتكريم رواد مدرسة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الذى قام بتسليم شهادات تقدير للمكرمين من رواد مدرسة الرى المصرية.

وفى كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بتنظيم هذا الحفل الذي تقيمه وزارة الموارد المائية والري لتكريم قيادات الوزارة في مختلف قطاعاتها وهيئاتها، والذين قدموا وقتهم وجهدهم لتطوير أداء الوزارة والإرتقاء بها، مؤكدا على ضرورة إستمرار هذا التقليد لتوجيه الشكر إلى كل من أدى عمله على الوجه الأكمل ليكون قدوة تُحتَذي لغيره من العاملين، ولتظل مدرسة الري المصرية دائما مميزة ومتطورة بجهود أبنائها المخلصين.

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ الوزارة الطويل، حيث علمت مدرسة الرى العريقة أجيالاً كثيرة بفضل عطاء أبنائها العاملين بها، وبالتالى تقدم الوزارة لهم الاعتراف بفضلهم وتكريمهم عرفاناً منها وتقديرا لجهود كل من ساهم في توصيل رسالة الوزارة لكل مواطن على أرض مصر.

كما أشار لما قامت وتقوم به أجهزة الوزارة المختلفة من أنشطة وإنجازات بجهود العاملين المخلصين من أبناءها في مجالات تأهيل الترع وتطهير الترع والمصارف ، وتاهيل محطات الرفع والمنشآت المائية ، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، ومواجهة أخطار السيول، وتطوير نظم الري ، وأعمال الصرف المغطى، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وأعمال حماية الشواطئ.

وأكد الدكتور سويلم على أن العنصر البشري هو الإستثمار الحقيقي الذي يجب أن ندعمه ونرعاه ليكون نواةً للبناء والتنمية على أرض مصر ، مشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بالوزارة من خلال الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل بالوزارة ، كما إستعرض سيادته كافة الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل والإهتمام المستمر بالعاملين ، سواء من خلال توفير التدريب اللازم للعاملين بالوزارة ، والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية لتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بالوزارة، بالاضافة للسعى المستمر لتحسين الوضع المادى للعاملين من خلال التوجه لإستثمار أملاك ومنافع الوزارة وتعظيم الاستفادة منها من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المحافظات، وزيادة الإعتماد على التدريب التحويلى للتعامل مع العجز فى العمالة، والعمل على توفير كافة الخدمات للعاملين لإتاحة مناخ مناسب للعمل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء، والاهتمام بالخدمات المقدمة للعاملين مثل أعمال تطوير نوادى الرى بالمحافظات.