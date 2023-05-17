طلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من زحام "التأمين الصحي" بالإسكندرية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من زحام تجديد أوراق التأمين الصحي بهيئة التأمين الصحي باستانلي – الإسكندرية.

أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية تعاني أشد المعاناة نتاج الزحام الشديد كونه يقوم بخدمة آلاف المرضي من المنتفعين بالتامين الصحي، لا سيما وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية فى وقت سابق عن ضرورة تقديم شهادة ميلاد كومبيوتر تكلفتها (80) جنيه وصورة بطاقة المنتفع وصورة برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل والتوجه بكل هذه المستندات وتسليمها بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي باستانلي- الإسكندرية لتجديد البطاقات العلاجية، ومن يخالف ذلك سيتم إيقاف البطاقات العلاجية ولن يتم الاستفادة بخدمات التأمين الصحي من علاج ودخول المستشفيات وعرض على الأطباء وصرف العلاج.

وأضاف عضو مجلس النواب، ظاهر هذا القرار تنظيمي، لكن طريقة التطبيق أدت إلى التكدس والزحام الشديدين خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الشيخوخة.

وتابع: الواقع العملي أثبت أن لتقديم هذه الأوراق والمستندات يتم الانتظار فى طوابير بالساعات فى عز الذروة، وفى هذا الجو اللهيب.

كما أن جميع المنتفعين بخدمة التأمين الصحي يتوجهون إلى هذا المنفذ فقط، خشية انقطاع خدمة التأمين الصحي عنهم وهم فى اشد الاحتياج للعلاج، أعداد غفيرة يوميا تذهب الى هيئة التامين الصحي باستانلي كي تقدم أوراق تجديد بطائق التأمين الصحي، فى حين انه من الممكن تخصيص أكثر من منفذ، وأيضا تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول الى الرقمنة التى نادي بها فخامة الرئيس السيسي.

وطالب مهني وزارة الصحة بتخصيص أكثر من منفذ وأكثر من مكان موزعين جغرافيا على محافظة الاسكندرية لاتمام اجراءات تقديم أوراق تجديد بطائق التامين الصحي، بدلا من منفذ استانلي كمنفذ وحيد.

كما طالب بامكانية تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول الى الرقمنة التى نادي بها الرئيس السيسي.