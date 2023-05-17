محافظ القاهرة يتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى “نهاية العام” لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى “الشهادة الإعدادية” للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بمدرستى سراى القبة الإعدادية بنات، وكلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعتين لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي معوقات.

ويؤدي اليوم ٢٠٠٨٤٤ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية امتحانات إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ٧٦٨ لجنة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها .

رافق المحافظ فى جولته أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.