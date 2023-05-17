"الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي: الدولة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتعزيز الاستثمار" - أن الرئيس السيسي قال إننا نهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مشددا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترأس الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.