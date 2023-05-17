تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الاربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.09 % ليصل إلى 17,018.36 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.01 %، ليصل إلى مستوى 3,095.51 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.15 % ليصل إلى مستوى 20,339.32 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.28 %، وصولا الي 7,103.47 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.2%، وصولا الي مستوى 2,803.83 نقطة.

و ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.16 % ليصل إلى مستوى 3,026.87 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4,584.49 نقطة.