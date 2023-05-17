مصرع شخص غرقًا داخل سيارة ربع نقل سقطت به بمجرى مائي في الفيوم

لقي شخص مصرعه غرقًا، إثر سقوط سيارة ربع نقل كان يستقلها، في البحر المار بعزبة محمود حسن التابعة لقرية أبو عش بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر بقرية أبو عش، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بعزبة محمود حسن التابعة للقرية.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في البحر ووجود جثة لغريق كان يستقل السيارة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.