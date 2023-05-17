ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص غرقًا داخل سيارة ربع نقل سقطت به بمجرى مائي في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه غرقًا، إثر سقوط سيارة ربع نقل كان يستقلها، في البحر المار بعزبة محمود حسن التابعة لقرية أبو عش بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر بقرية أبو عش، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بعزبة محمود حسن التابعة للقرية.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في البحر ووجود جثة لغريق كان يستقل السيارة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص غرق ا سقوط سيارة ربع نقل ببحر قرية أبو عش مستشفى التأمين الصحي بالفيوم حوادث الفيوم