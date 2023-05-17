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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلطات أذربيجان تعتقل 9 أشخاص على صلة بإيران للتخطيط لاغتيال مسؤولين

شرطة أذربيجان
شرطة أذربيجان
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أعلنت السلطات الأذربيجانية، أنها ألقت القبض على 9 أشخاص على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية أعتقلت أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وتابع البيان، أنه "تم القاء القبض علي شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله مرسل و7 آخرين يعملون تحت إشرافه"، مشددا علي أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".

السلطات الأذربيجانية ألقت القبض علي 9 أشخاص على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين إسقاط النظام الحاكم في البلاد