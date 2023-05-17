سلطات أذربيجان تعتقل 9 أشخاص على صلة بإيران للتخطيط لاغتيال مسؤولين

أعلنت السلطات الأذربيجانية، أنها ألقت القبض على 9 أشخاص على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية أعتقلت أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وتابع البيان، أنه "تم القاء القبض علي شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله مرسل و7 آخرين يعملون تحت إشرافه"، مشددا علي أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".