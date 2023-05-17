الاتحاد الأوروبي والهند يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الاتحاد الأوروبي والهند سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والتكنولوجيا، وكذلك آخر المستجدات على الساحة الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بعد اجتماع الممثل السامي للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مع وزير الشئون الخارجية للهند سوبراهمانام جايشانكار، على هامش الدورة الأولى لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند (TTC).

وأشاد بوريل، خلال الاجتماع، بجهود الهند كرئيس حال لمجموعة العشرين والجهود المبذولة بهذه الصفة لمعالجة المصالح المتنوعة للبلدان خارج منصة مجموعة العشرين، بروح من الترابط العالمي، وأكد عزم الاتحاد الأوروبي الثابت على دعم أوكرانيا، بما في ذلك جهودها لتأمين سلام شامل وعادل ودائم على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان "أن بوريل أشار أيضًا إلى التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة معالجة العواقب العالمية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع التركيز على الأمن الغذائي.. وحث روسيا على الموافقة على التمديد الحاسم لمبادرة حبوب البحر الأسود".

وتبادل الجانبان، في البيان، وجهات النظر حول توسيع ركيزة الأمن والدفاع للتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والهند، واتفقا على زيادة التعاون في المسائل الأمنية، ذات الصلة الخاصة بالأمن السيبراني، أيضًا في سياق مجموعة عمل TTC ​​المعنية، كما تم التطرق إلى التقدم المحرز في تنفيذ شراكة الاتصال بين الجانبين، فضلًا عن التطورات في المنطقة.. وشدد بوريل على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.