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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي

عدادات مياه مدفوعة
عدادات مياه مدفوعة مسبقة
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صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم توفير ٢٠٠ عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور (حى الياسمين - حى القرنفل)، وجارٍ استكمال باقى الأحياء، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على  المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكي الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو ٤٦ طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.

جهاز حدائق العاصمة عدادات مياه مدفوعة مسبقة تركيب عدادات