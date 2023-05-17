وزير الخارجية الأمريكي يؤكد الالتزام بالدفاع المشترك مع النرويج ودعم أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالدفاع المشترك مع النرويج ودعم أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني للنرويج، حيث هنأ بلينكن شعب النرويج نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتفال بيوم الدستور.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والنرويج تتمتعان بتقاليد طويلة من العلاقات الودية، متجذرة بعمق في القيم الديمقراطية المشتركة.. ونقل البيان قول بلينكن: "بصفتنا حلفاء مؤسسين لحلف شمال الأطلسي، فإننا ملتزمون بالدفاع عن بعضنا البعض ومبادئنا المشتركة للديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون".

وأشار بلينكن إلى أن النرويج كانت رائدة في التعامل مع التحديات العالمية، وتقدر الولايات المتحدة تنسيقنا الوثيق في الاستجابة للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى قمع الحريات الأساسية وتقويض السلام.

وشدد البيان على أن الدولتين تتضامنان مع أوكرانيا وتقدمان الدعم للدفاع عن النفس ضد روسيا، مشيدا بالتزام النرويج بتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا - من خلال مساعدة اللاجئين والدعم المالي طويل الأجل - في الداخل والخارج.

وأكد أهمية التعاون مع النرويج لإيجاد حلول للتغلب على أزمة المناخ، ومعالجة التحديات العالمية، والعمل على الأولويات الرئيسية في القطب الشمالي من خلال قيادة النرويج لمجلس القطب الشمالي.