دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة الترجي التونسي

تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نبأ سارا قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأكدت جاهزية مروان عطية لاعب وسط الأهلي للمشاركة في المباراة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة الذهاب في تونسي.

وكان مروان عطية تعرض لنزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة تسببت في غيابه عن مران الفريق أمس الأول الاثنين عقب الراحة التي حصل عليها الفريق.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة مروان عطية وتأكدت سلامته بشكل كامل وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي.

وواصل الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة استعداد لمواجهة الترجي التونسي، وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، تحدث خلالها عن أبرز مواطن القوة والضعف في المنافس.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في رادس يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-0 أحرزها الجنوب أفريقي بيرسي تاو “هدفين” ومحمود عبد المنعم "كهربا".