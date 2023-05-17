الجيش الأوكراني: القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على أربعة قطاعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على قطاعات "ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا".

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن "القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على هذه الاتجاهات وتم تسجيل 55 اشتباكًا قتاليًا أمس، وإن باخموت ومارينكا ما تزالان في بؤرة القتال".

وبحسب معلومات محدثة، شن الروس أمس 31 ضربة صاروخية، من بينها ضربتان بصواريخ "S-300" على البنية التحتية المدنية لـ"كوستيانتينيفكا" بمنطقة دونيتسك، وغارتين بصاروخ كاليبر على البنية التحتية المدنية لميكولايف، بالإضافة إلى ذلك نفذ الروس 57 غارة جوية وشنوا 96 هجومًا على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وتضررت البنية التحتية المدنية جراء القصف القصف الروسي على مستوطنات "دفوريشنا وفوفتشانسك وتيشينكيفكا" في منطقة خاركيف كما دمرت منازل سكنية خاصة ومستشفى وبنية تحتية مدنية أخرى.

وما يزال احتمال وقوع مزيد من الضربات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعًا.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، نفذ سلاح الجو الأوكراني 14 غارة على مناطق تواجد فيها أفراد من الجيش الروسي وعتاد عسكري، بالإضافة إلى أربع غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.