"تضامن دمياط": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة بعثة الحج العام الجاري

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط بقيادة حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط، الاجتماع التنسيقي التعريفي الأول للبعثة الرسمية لرحلة حج الجمعيات بمحافظة دمياط لهذا العام، والتى ضمت مسئولي المكتب، مشرفي البعثة لهذا العام خالد عابد، عبير زناتي، ومشرفي البعثات السابقة.

وتناول اللقاء عرضا للإجراءات التى تمت من قبل مكتب الحج منذ استقبال الطلبات حتى المرحلة الحالية .

وفى سياق متصل استمع حسام عبدالغفار، مدير مكتب الحج إلى خطة هذا العام فى إدارة الرحلة ودار نقاشا مطولاً حول اختيار الأنسب لإخراج رحلة حج ميسرة باذن الله ، كما تناول اللقاء تبادلاً لخبرات الإشراف من تامر فايد أحد خبرات الإشراف المميزة لمواسم الحج السابقة .

واختتم الاجتماع بتوجيه من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط لمكتب الحج ومشرفي البعثة للعمل على بذل كل الجهود لتلافى أي ملاحظات، كما وجه أيضاً بتشكيل غرفة عمليات منذ اليوم وحتى انتهاء الرحلة بإذن الله .

تم عقد لقاء بمقر جمعية كفالة اليتيم يجمع بين القائمين علي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات وأعضاء لجنة الحصر مع ملاك قطع الأراضي في منطقة الشعراء وذلك بهدف اطلاعهم علي آخر مستجدات الوضع بمشروع حينا وأيضا الإتفاق علي الخطوات القادمة وآليات تنفيذها والمشاركة المجتمعية في أنشطة المشروع، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وتوجيهات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و متابعة وإشراف رفعت حسان نائب مجلس المدينة لشئون القرى.

حضر اللقاء جميع ممثلي الجهات المعنية ، ومنسق المشروع ومهندسي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط ، محمد أبو المعاطي مدير مكتب الرسم بمجلس المدينة ،أحمد سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية الشعراء ، ومجموعة من ملاك قطع الأراضي بمنطقة الشعراء المقام بها المشروع ، في إطار مشروع التنمية الحضارية المتكاملة حينا لإعادة تخطيط منطقة الشعراء بدمياط .