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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"النقد الدولي" يختتم مشاوراته مع جنوب السودان حول تمويل مرتبط بإصلاحات

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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اختتم خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات في جنوب السودان، مشاورات حول البرنامج الذي يراقبه الصندوق لمدة 9 أشهر، والذي أقرته إدارة صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بهدف تحقيق مستهدفات تُتوج بالموافقة على برنامج تمويل يدعمه صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد -في بيان اليوم الأربعاء- أنه بينما تنفذ سلطات جنوب السودان سياسات مالية ونقدية حكيمة، تشهد البلاد تداعيات الصراع في السودان، مع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين وتعطيل كبير للتجارة عبر الحدود في الغذاء والسلع الطبية والوقود ومدخلات قطاع النفط الحيوية.

وتابع أنه تم التوصل مع جنوب السودان إلى اتفاق بشأن خطوات للمضي قدمًا في إصلاحات الحوكمة والشفافية الرئيسية المستهدفة، فيما تستمر المناقشات في الأسابيع المقبلة حول ميزانية العام المقبل التي تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، للسماح بإنجاز الاستعراض الأول لبرنامج الصندوق.

صندوق النقد الدولي جنوب السودان