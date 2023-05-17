وزير الخارجية الأمريكي: تصدي أوكرانيا للعملية العسكرية الروسية "درس لتايوان"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنّ العلمية العسكرية الروسية لأوكرانيا والطريقة التي تقاوم بها كييف قوات موسكو تقدمان درسا قيّما لتايوان إذ يوضحان كيف يمكن لجيش أصغر أن يتصدّى لجيش أكبر.

وقال الوزير الأمريكي - خلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية حول استراتيجية الدفاع التي تمتلكها تايوان إذا ما شنّت الصين هجوما عسكريا ضدّها- "لقد تعلّمنا عددًا من الدروس المهمّة من الحرب في أوكرانيا ضدّ روسيا"، مضيفا أنّ أحد هذه الدروس هو أنّه حتّى في ظلّ قدرات غير متكافئة وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة، يمكن لقوة أصغر أن تبلي بلاء حسنًا في الدفاع عن نفسها ضدّ قوة أكبر.

وشدّد على أن التفويض الذي منحه الكونجرس للإدارة بسحب أسلحة من المخزونات الأمريكية وتزويد تايوان بها تمامًا كما حدث مع أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية في جهودنا لتزويد تايوان بما تحتاج إليه" للدفاع عن نفسها.

وقال أوستن "نحن نعمل على تلك المبادرة ونأمل أن يكون هناك ما نعلن عنه قريبًا، من دون أن يحدّد ماهية هذه المبادرة ومتى بالضبط يعتزم الإعلان عنها".

وفي موسكو، أفاد مصدر عسكري روسي، اليوم بتدمير أنظمة الدفاعات الجوي الروسية خمسة صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال المصدر -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الدفاعات الجوية التابعة لمجموعة فوستوك هجمات صاروخية معادية. وأسقطت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 و Buk، ثلاثة صواريخ HARM وصاروخين من طراز HIMARS MLRS أمريكية الصنع".

وأضاف أن الاستطلاعات الجوية الروسية كشفت عن مجموعة متنقلة من القوات الأوكرانية على شاحنات صغيرة جنوب فوديان. وتمت تصفيتها.