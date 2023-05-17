موسكو: قرار صفقة الحبوب يعتمد على احترام مصالح روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن احترام المصالح الروسية سيكون وراء قرار روسيا بشأن مصير صفقة الحبوب، وأن موسكو لا تحيد عن موقفها.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه لن يكون هناك أي انحراف عن الامتثال للشروط التي تم تضمينها في الاتفاقيات الملزمة للطرفين.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجاري، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، في ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.