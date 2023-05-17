قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عمليات اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت باقتحام مدن نابلس وطوباس وسلفيت والبيرة وبلدة اليامون، حيث اندلعت مواجهات مسلحة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بقيام عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية باقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لتأمين دخول مستوطنين قبر النبي يوسف في نابلس.

وتابعت الشبكة أن اشتباكات عنيفة نشبت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، لافتة إلى أن المسلحين الفلسطينيين استخدموا عبوات متفجرة لاستهداف قوات الاحتلال.

وصباح الأربعاء، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من مدينة طوباس بعد اقتحامها واندلاع مواجهات مع مسلحين فلسطينيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت لقطات متداولة اقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة طوباس، صباح اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار من جانب فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة اليامون، إلى الغرب من جنين، فجر الأربعاء واعتقلت على إثرها شاب فلسطيني.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام أيضا مدينة البيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.