«الشعب الديمقراطي»: الدولة خصصت 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني يشهد مناقشة سلسلة برامج الحماية الاجتماعية والاقتراحات، بجانب طرح جميع القضايا التي تهم الشعب المصري، لافتا إلى أن الدولة خصصت للحماية الاجتماعية 529 مليار جنيه فى آخر ميزانية، مما يعنى أننا لأول مرة نزيد الدعم للحماية الاجتماعية نصف تريليون جنيه.

أضاف خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، نحتاج لجهود أكثر بتضافر كل جهود المجتمع، ولا بد من معاونة وزارة التضامن الاجتماعى عن طريق الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والجمعيات التعاونية وسائر قوى المجتمع المدنى.

أوضح خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنه يجب الاستعانة بهذه القوى الجديدة من أجل أن تتضافر الجهود وتساند جهود الدولة فى توفير الحماية الاجتماعية فى البيئة التى يوجد بها الحزب أو الجمعية، وبالتالي ستصبح هناك طفرات حقيقية في الدولة.