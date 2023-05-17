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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فقدان 39 شخصًا إثر غرق سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي

سفينة صيد
سفينة صيد
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أفادت وسائل إعلام صينية، بغرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي وفقد كل أفراد طاقمها البالغ عددهم 39.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وتابع أن الطاقم يضم 17 صينيا و17 إندونيسيا و5 فلبينيين.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج دبلوماسيين صينيين في الخارج، وأيضا وزارتي الزراعة والنقل، بالمساعدة في البحث عن ناجين.

وقال مركز قيادة خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، إنه يراقب الوضع عن كثب، وينسق مع السفارة الصينية في مانيلا وفرق البحث والإنقاذ العاملة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة.

ويقع مقر السفينة "لوبنجلايوانيو 8" في مقاطعة شاندونج الساحلية شرقي الصين، وتديره شركة بينجلاي ينجيو المحدودة، بحسب التقارير الصينية.

غرق سفينة صيد المحيط الهندي فقد كل أفراد طاقمها البالغ عددهم 39