اليوم.. 3360 طالبا يؤدون امتحان الدراسات في الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

يؤدي 3360 طالبا وطالبة، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ الامتحان من 9 حتى 11 صباحا، وتستمر الامتحانات حتى غد الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م، بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، موزعين على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد تابع أمس الثلاثاء امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية لغات التابعة لإدارة شرم الشيخ، رافقته حنان إسماعيل مدير الإدارة.

وتفقد وكيل الوزارة لجان سير الامتحان بالمدرسة، بمادة الجبر والإحصاء (فترة أولى) من 9 حتى 11 صباحا، واطمأن من الطلاب على حسن سير الامتحان، وتوفير الراحة والهدوء داخل اللجان، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان ومراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب صحيحة والتوقيع عليها ثلاثيا، مع الحظر التام للهاتف المحمول سواء مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، كما تابع سير الامتحانات بلجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات .

يذكر أن إدارة شرم الشيخ يعقد بها (5) لجان امتحانية، وهي (شرم الرسمية لغات، وجيل أكتوبر الإعدادية، والرويسات، والسلام بالخريزة، والتحرير بوادي مندر).