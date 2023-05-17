تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، في جميع البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفي المصري.

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصر ي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وفي بنك ميد بنك، سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

في الإمارات دبي الوطني، سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع .

كذلك الأمر ، استقر سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، في البنك المصري للتنمية الصادرات،

وفي بنوك ( قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع

وعالميا، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، تعاملات أمس الثلاثاء ووصل عند 102.43.