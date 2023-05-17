إجلاء 900 شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات في إيطاليا

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء حوالي 900 شخص في منطقتي إميليا رومانيا وماركي الإيطاليتين بعد أن فاضت الأنهار والجداول على ضفافها أو هددت بذلك.

ونفذت عمليات الإجلاء في مناطق على طول ساحل البحر الأدرياتيكي، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء.

وكان لا بد من إخلاء وحدة الحوادث والطوارئ التابعة لمستشفى في سينجاليا بالقرب من أنكونا، عاصمة ماركي، نتيجة للفيضانات. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأفادت خدمات الإطفاء بسقوط أشجار وانهيارات أرضية وتقطعت السبل بسيارات. وقالت إنه تم استدعاؤها أكثر من 120 مرة.

وقطعت خطوط السكك الحديدية بين المدن في المنطقة، وأغلقت السلطات المدارس في بعض المدن.