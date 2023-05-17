ماسك: الوضع حول تايوان قد يؤدي إلى عواقب سلبية للشركات حول العالم

أعرب رجل الأعمال الأمريكي، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، عن رأيه بأن الوضع حول تايوان قد يؤدي إلى عواقب سلبية بالنسبة للشركات حول العالم.

وقال ماسك في حديث لقناة "سي إن بي سي"، إن "السياسة الرسمية للصين تتلخص في أن تايوان يجب دمجها. وهنا لا توجد أي ضرورة للقراءة بين السطور. أعتقد أن هناك حتمية معينة في هذا الأمر".

وأضاف أن هذه التطورات قد تؤدي إلى عواقب سلبية بالنسبة لشركة "تسلا" التي تشتري أشباه الموصلات من شركة TSMC التي تتخذ من تايوان مقرا لها، وكذلك بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى حول العالم.

وتابع قائلا إن "الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي هما مثل التوأم السيام. وفصلهما مثل فصل التوأمين الملتصقين. وإن "تسلا" ليست بالوضع الأسوأ، فأنا لا أعرف من أين نأخذ "آيفون" في هذا الحال. وقد بدأت "آبل" بنشر الإنتاج في الهند، لكن هذا قليل للغاية".

وامتنع ماسك عن الإدلاء بالتوقعات بشأن ما إذا سيقع هناك نزاع حول تايوان أم لا، لكنه أشار إلى ضرورة أخذ كلمات الصين "على محمل الجد".