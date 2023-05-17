إيلون ماسك: أنام 6 ساعات فقط و"الوقت هو العملة الحقيقية الوحيدة"

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يمضي ست ساعات فقط في اليوم نائما كما أنه يعمل سبعة أيام في الأسبوع، مؤكدا أن "الوقت هو العملة الحقيقية الوحيدة".

وفي حديثه لقناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية قال ماسك: "الوقت هو العملة الحقيقية الوحيدة"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قرر التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشبكة الاجتماعية "تويتر"، ويخطط رجل الأعمال للتركيز على شركاته الأخرى "تسلا" و"سبيس إكس".

وفقا لماسك، فهو يحتاج فقط إلى 6 ساعات من النوم، مؤكدا أنه حاول أن ينام أقل، لكنه شعر بعد ذلك بانخفاض في الإنتاجية، ويعمل سبعة أيام في الأسبوع ويستريح فقط يومين أو ثلاثة أيام في السنة.

وفي وقت سابق، أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، عن تعيين مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في "إن بي سي"، ليندا ياكارينو، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" التي يملكها.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ماسك: "يسعدني أن أرحب بليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر!"