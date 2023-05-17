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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب القوات اللبنانية يطالب بعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية

سمير جعجع القوات
سمير جعجع القوات اللبنانية
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طالب حزب القوات اللبنانية، برئاسة سمير جعجع، بضرورة قيام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن ولينجح مَن ينجح.

وأكد الحزب، في بيان الثلاثاء، على ضرورة الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس الجديد، مستنكرا تعطيل الجولات الثانية للانتخاب على مدار الجلسات الإحدى عشرة جلسة التي تم عقدها منذ الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي.

وكان مجلس النواب اللبناني قد عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبنان بدأت في 29 سبتمبر الماضي قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون بنحو شهر، فيما كانت آخر الجلسات في 19 يناير الماضي وبعدها توقف رئيس مجلس النواب عن الدعوة لجلسات جديدة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية لحين الحوار والتوافق على مرشحين فعليين لإتمام الانتخابات، وذلك بعد تعثر انتخاب رئيس للجمهورية.

حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لبنان