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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات في نابلس بين شبان وجنود إسرائيليين خلال التصدي لاقتحام المستوطنين قبر يوسف

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب عشرات الفلسطينيين وأفراد من طاقم الهلال الأحمر بالاختناق، لدى اقتحام القوات الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء المنطقة الشرقية بنابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأفاد موقع "معا" الإخباري نقلا عن مصدر محلي بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وأغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة".

وأكد المصدر أن "قوات الاحتلال استهدفت أفراد في طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالغاز، ما أدى لإصابتهم بالاختناق".

وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف"، لافتة إلى أن "مقاومين استهدفوا جرافة للاحتلال وآلياته العسكرية بعبوات ناسفة عند شارع عمان شرقي نابلس".

في حين قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدونا الأبطال يستهدفون بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الاحتلال على شارع عمان بشكل مباشر".

ولفتت قناة "فلسطين اليوم" إلى اندلاع "مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرقي نابلس، وأن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قنابل الغاز صوب الشبان في محيط قبر يوسف".

وبينت أن حافلات للمستوطنين انطلقت في طريقها إلى قبر يوسف بنابلس.

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