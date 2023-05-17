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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"واشنطن بوست": رجل مجهول اقتحم منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بأن منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن تعرض لاقتحام من طرف رجل مجهول أواخر الشهر الماضي دون أن يراه حراس الأمن.

وأشارت الصحيفة بحسب المصادر، بأن الحادث وقع قرابة الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، ولم يتم تحديد التاريخ.

كما أوضحت أن "سوليفان واجه الرجل وأمره بالمغادرة"، ولم تكن هناك "آثار دخول قسري" للمنزل.

وأضافت الصحيفة أن " الرجل كان، على ما يبدو، في حالة سكر ولم يفهم مكان وجوده ولا يوجد دليل على أنه كان يعرف سوليفان أو يرغب في إيذائه".

ولم ينتبه حراس المنزل إلى الرجل، في حين بدأت الخدمات الخاصة في تحقيقاتها حول الحادث وخلفياته.

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