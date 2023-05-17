ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جمال علام يستقبل أعضاء اللجنة الفنية بالكاف

جمال علام
جمال علام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس وفد الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" المكلف بتفقد للدبلومة الإفريقية A التي ينظمها إدارة المدربين بالاتحاد.

وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام  ويشارك أعضاء الوفد المكون من جمال فتحي المغربي وعبد المنعم شطه أعضاء اللجنة الفنية بالكاف في إلقاء المحاضرات خلال الكورس الرابع الذي يبدأ من يوم 17 مايو الي 24 مايو.

وحرص الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد على عرض تقرير شامل  للدورة والمادة العلمية والجداول الدراسية والبرنامج الزمني  للرخصة A.

وأشاد ثنائي اللجنة الفنية بالكاف بالمحتوى العلمي المقدم خلال هذه الدورة، التي تشمل على 280 ساعة  تنفذ من خلال 5 كورسات.

جمال علام إدارة اتحاد الكرة وفد كاف