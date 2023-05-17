جمال علام يستقبل أعضاء اللجنة الفنية بالكاف

استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس وفد الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" المكلف بتفقد للدبلومة الإفريقية A التي ينظمها إدارة المدربين بالاتحاد.

وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام ويشارك أعضاء الوفد المكون من جمال فتحي المغربي وعبد المنعم شطه أعضاء اللجنة الفنية بالكاف في إلقاء المحاضرات خلال الكورس الرابع الذي يبدأ من يوم 17 مايو الي 24 مايو.

وحرص الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد على عرض تقرير شامل للدورة والمادة العلمية والجداول الدراسية والبرنامج الزمني للرخصة A.

وأشاد ثنائي اللجنة الفنية بالكاف بالمحتوى العلمي المقدم خلال هذه الدورة، التي تشمل على 280 ساعة تنفذ من خلال 5 كورسات.