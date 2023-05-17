خالد النبوي عن اختيار شخصية الإمام الشافعي: رجل يمثل حدوتة مصرية

كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونها حدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها آخرون على هواهم الشخصي، قائلًا: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالإضافة لعنوانه منطقة الإمام الشافعي الذي أصبح عنوانًا جغرافيًا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الامام الشافعي هو مثل حي على التطبيق اليومي لتعاليم الإسلام وأن الإسلام هو دين المحبة والتسامح والإنسانية والديموقراطية. واصل: "هو الرجل الحر العالم المفكر والأديب والشاعر والفنان المدرس الذي قال مايفكر فيه وفعل مايقوله، هذه أمور بسيطة تجيب عن سر حرصي على تقديم تلك الشخصية، ولفت نظري أنه الوحيد بين الأئمة الذي لديه ديوان شعر ويمثل منهجا للحياة وكان هذا مدخل أدائي للدور لأن الجانب الفقهي بحر ليس له نهاية كان التحدي الأول".

كشف أنه في بادئ الأمر شعر بقلق شديد لأنه كان يرغب أن يكون العمل في موسم رمضان 2024 نظرا لعمق الشخصية وجوانبها الذي يحتاج لدراسة متعمقة بشدة، قائلًا: "قلقت وقلت ماقدرش أعمله في رمضان 2023 وكان نفسي يبقى في موسم 2024، لكن المنتج محمد السعدي رفض وأصر أن لايقدم هذا الدور غيري وذلك عندما أبديت قلقي من تقديمه في موسم عام 2023 حيث طلبت أن يؤجل لأنه يحتاج لوقت طويل لدراسة والتعمق في هذه الشخصية العظيمة".