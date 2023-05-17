بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 32.4 نقطة ليبلغ مستوى 6814.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.47 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 100.8 مليون سهم عبر 8488 صفقة نقدية بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.9 نقاط ليبلغ مستوى 5502.27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 % من خلال تداول 31.13 مليون سهم عبر 1977 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 40.6 نقطة ليبلغ مستوى 7500.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.54 % من خلال تداول 69.6 مليون سهم عبر 6511 صفقة بقيمة 26.8 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 16.2 نقطة ليبلغ مستوى 5501.72 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 % من خلال تداول 30.10 مليون سهم عبر 1663 صفقة نقدية بقيمة 3.9 ملايين دينار كويتي.