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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تحريات المباحث لكشف غموض مصرع سيدة داخل شقتها بالهرم

ارشيفيه ث
ارشيفيه ث
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض مصرع سيدة داخل شقتها بالهرم، عقب ورود تقرير الطب الشرعي لإثبات الصفة التشريحية لجثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة.
وأشار التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد السيدة المتوفاة عدم وجود إصابات ظاهرية أو كدمات. 
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفية داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فطيمة.ع.و، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على مُلابسات، ومن وجود شُبهة جنائية أو من عدمه.

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