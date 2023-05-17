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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب يطعن خطيبته ويقتل أخاها بمنطقة دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم شاب على طعم خطيبته وقتل شقيقها بمنطقة دار السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود قتيل ومصابة داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب بطعنات سكين وإصابة شقيقته، وبعمل التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحايا وخطيب الفتاة بسبب خلافات عائلية قام على إثرها الأخير بطعن المجنى عليهما مما تسبب فى وفاة الشاب وإصابة خطيبته وتم نقل المصابة للمستشفى وتم ضبط المتهم، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بمديرية أمن القاهرة خلافات عائلية دار السلام مشادة كلامية منطقة دار السلام