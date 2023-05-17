شاب يطعن خطيبته ويقتل أخاها بمنطقة دار السلام

الأربعاء 17/مايو/2023 - 01:30 ص

أقدم شاب على طعم خطيبته وقتل شقيقها بمنطقة دار السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود قتيل ومصابة داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب بطعنات سكين وإصابة شقيقته، وبعمل التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحايا وخطيب الفتاة بسبب خلافات عائلية قام على إثرها الأخير بطعن المجنى عليهما مما تسبب فى وفاة الشاب وإصابة خطيبته وتم نقل المصابة للمستشفى وتم ضبط المتهم، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.