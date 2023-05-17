وزير الرياضة يُشيد بتربع أبطال مصر على عرش المصارعة الرومانية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وتربعهم على جدول ميداليات البطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية والنسائية للناشئين تحت ١٧ عامًا، بـ (١٣) ميدالية متنوعة.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات، وبخاصة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذين حققوا (٥) ميداليات، أربعة منها ذهبية وفضية واحدة، وهو المشروع الذي تُنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وصقلهم وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية والقارية.

وقدم الوزير التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام النوار، بمستوى اللاعبين واللاعبات، وحصدهم 13 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في منافسات اليوم الأول في ببطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والنسائية تحت ١٧ سنة.

وجاءت قائمة أبطال الميداليات الذهبية في (المصارعة الرومانية): عبد الفتاح العربي، أحمد عبد الباري بكري، محمد حسن أحمد، كريم أيمن جابر، عمر محمد حسين، محمد أيمن جابر، محمد عبد النبي حجازي، يوسف أحمد قدري، وسيف سامح العشماوي.



والميداليات الذهبية في (المصارعة النسائية): مودة حامد، مريم أبو هاشم، منار سعيد محمد، وصباح عيد جمعة، وجاءت أبطال الميداليات الفضية في (المصارعة النسائية): غرام إيهاب غريب، وملك أسامة عبد العال.