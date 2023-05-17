"حلقن بالبالون وطفن حول الجعران".. 15 صورة لجولة ملكات جمال العالم بالأقصر

تستعرض "البوابة نيوز" 15 صورة لجولة وفد مسابقة ملكات جمال العالم للنخبة محافظة الأقصر، وذلك انتهاء زيارتهن بالمحافظة مساء الثلاثاء، ومغادرتهن بعد جولة لهن بالأقصر استمرت على مدار يومين، على هامش مشاركتهن بمسابقة ملكة جمال النخبة العالمية، التي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من ١٠-٢٠ مايو ٢٠٢٣، حيث من المقرر أن يقام الحفل الختامي يوم السبت الموافق ١٩ مايو.

وتم تخصيص يومين من برنامج المسابقة لزيارة المعالم الأثرية وتشجيع السياحة الثقافية، حيث نفذت ملكات جمال مسابقة Miss world Elite 2023، جولة سياحية موسعة داخل مدينة الأقصر أقمن خلالها داخل منتجع وسبا هيلتون الأقصر، كما زرن خلالها معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، والذي أقيم حفل عشاء خاص لهن بداخله، كما حلقت الملكات في نهاية زيارتهن للمحافظة على متن رحلات البالون الطائر وأبدين استمتاعهن الشديد بتلك التجربة.

طفن حول جعران الكرنك

كما نفذت ملكات جمال العالم للنخبة جولة داخل معبد الكرنك برفقة الطيب غريب مدير معابد الكرنك بالأقصر، والذي قام بتقديم معلومات مفصلة حول المعبد للملكات، اللاتي أبدين انبهارهن الشديد بالحضارة المصرية القديمة المتجسدة داخل تفاصيل المعبد، وقامت الملكات خلال زيارتهن بالتقاط العديد من الصور التذكارية و"السيلفي" داخل أنحاء المعبد، كما رحبن وطلبوا الانتظار قليلاً بعد الوقت المحدد لانتهاء الزيارة، لالتقاط الصور المتنوعة مع السياح والأهالي المتواجدين بمعبد الكرنك خلال توقيت زيارتهن.

وقال الطيب غريب، أن الملكات حرصن على ممارسة الطقس الأهم لزوار المعابد والخاص بالدوران حول الجعران الشهير بالكرنك 7 مرات، في عادة يحرص عليها السائحون لتقليد طقس قديم من الحضارة المصرية من أجل الدعاء لتحقيق الأمنيات.

وأضاف، أن ملكة جمال فنلندا أبدت انبهارها بما شاهدته داخل معبد الكرنك وقالت لي بالحرف "كان حلم عندي إني ازور مصر والحمد لله تحققت أمنيتي أخيرا".

هدف الزيارة تشجيع السياحة الثقافية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير منطقة الكرنك وطريق الكباش، أن زيارة ملكات الجمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار، بالترويج السياحي للمحافظة، وجهود الوزارة لتشجيع حركة السياحة الثقافية وربطها بحركة السياحة الشاطئية، مؤكداً أن استضافة هذه المسابقات علي أرض مصر يعد فرصة هامة لتنشيط الحركة السياحية من مختلف أنحاء العالم إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة Miss Elite World 2022 تقام يوم 19 مايو بمنتجع خليج سوما في مصر، بمشاركة 34 مرشحة يمثلن مختلف دول العالم مثل الأرجنتين والمكسيك وبلجيكا ومقدونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وغيرها، وسيكون في تقديم الحدث كل من المقدمة اللبنانية رادولف هلال والممثلة والمقدمة التلفزيونية كارلا حداد.

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