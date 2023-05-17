الاستعلام عن الحالة الصحية لسوداني سقط من علو بحدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان ولا يحمل أوراقا تدل على هويته إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل كومباوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله حول الواقعة.

تلقى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو داخل كومباوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على مصاب يحمل جنسية دولة السودان ولا يحمل أوراقا تدل على هويته جرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.