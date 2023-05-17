اليوم.. الاقتصادية تواصل محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى القضية التي تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد رفض طلب الرد المقدم من مرتضى منصور ضد رئيس محكمة جنح الاقتصادية التي تنظر القضية حيث كان رئيس الدائرة قد قرر في السابق وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد الذي قوبل بالرفض وتم تحديد هذه الجلسة لاستئناف سير القضية .

كما تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة أخرى لمرتضى منصور فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة .

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19/8/2022 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى متهما منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.