الاتحاد يتعادل مع الهلال فى الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي

وقع فريق الاتحاد السعودي في فخ التعادل مع نظيره الهلال في الوقت القاتل، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وافتتح الاتحاد أهداف المباراة عن طريق إيجور كورونادو في الدقيقة 9، وأضاف أحمد بامسعود في الدقيقة 30، وقلص مصعب فهد الجوير أهداف المباراة للهلال في الدقيقة 41، وأدرك التعادل عن طريق ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 94.

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والتوقيت، فاز فريق النصر على الطائي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وأحرز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 53 من ضربة جزاء وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وواصل النصر الضغط على الاتحاد المتصدر حيث رفع رصيده غلى 60 نقطة في وصافة الجدول الترتيب، خلف الاتحاد بثلاث نقاط فقط، فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.

