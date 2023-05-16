الدوري الممتاز.. تعادل مثير في الوقت البدل ضائع بين طلائع الجيش وفاركو

تعادل فريق طلائع الجيش وفاركو إيجابيا بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهم، علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهداف فريق طلائع الجيش بهدف مبكر عن طريق اللاعب بول جوليوس في الدقيقة 2، وجاء هدف التعادل لفريق فاركو عن طريق اللاعب عبدالله بكري في الدقيقة 33، بينما احرز الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش اللاعب محمد فتح الله في الدقيقة 67، وأحرز هدف التعادل القاتل لفريق فاركو اللاعب عمرو جمال في الدقيقة 93 من أحداث اللقاء.



وشهدت المباراة حالة طرد للاعب طلائع الجيش بول جوليوس صاحب الهدف المبكر في الدقيقة 36 من الشوط الأول بعد ان تلقي الإنذار الثاني في المباراة.



وارتفع رصيد طلائع الجيش إلي نقطة 27 في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بينما زاد رصيد فاركو الي النقطة 37 في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.