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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية يوصي بغلق 14 منشأة طبية مخالفة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي،  على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 126 منشأة طبية، تشمل 63 عيادة خاصة، و27 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة إلى جانب 11 مستشفى وعيادة تخصصية.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ14 منشأة مخالفة، وإعادة فتح 5 منشآت أخرى  بعد استيفاء الشروط  فضلاً عن فحص 3 مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

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