وزير الرياضة يدعم منتخب المصارعة قبل سفره لبطولة إفريقيا بتونس

تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في معسكر المنتخب المصري للكبار للمصارعة، من أجل تقديم الدعم والمساندة لهم قبل المشاركة في منافسات البطولة الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 17 وحتى 21 مايو الجاري، في تونس.

حضر اللقاء بجانب وزير الشباب والرياضة، عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ومحمود السيد سكرتير عام الاتحاد، بالإضافة إلى حضور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسي الرياضي ، أحمد حمدي مدير عام المنتخبات.

وقام أشرف صبحي بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز والتشجيع للاعبين، وطالبهم بتحقيق المزيد من الميداليات في البطولة، ورفع راية مصر عالية.

وأشار الوزير إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات، كما أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للاتحاد المصري للمصارعة، وإعداد اللاعبين جيدًا من أجل حصد البطولات والميداليات.

وأعرب صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي المنتخب المصري في البطولة، مؤكدًا أنه ينتظر منهم تحقيق العديد من الميداليات وتقديم أداء جيد ومتميز في البطولة.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في تونس، اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والمقدم السيد جمعة عبد العال إداري البعثة، واللواء محمد محمود السيد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة.

وتضم قائمة المصارعة الرومانية كلًا من: ”أحمد فؤاد بغدودة، هيثم محمود فهمي، محمد إبراهيم كيشو، يحيى محمد عبد القادر، محمد إيهاب خليل، محمود وليد عبد الفتاح، محمد علي جبر، كريم عادل يوسف، عبد اللطيف محمد أحمد، أدهم أيمن غريب، فكري محمد فكري، مصطفى حسين فتحي”.

بينما جاءت قائمة لاعبي المصارعة الحرة كالتالي: ”جمال عبد الناصر حنفي، شهاب الدين عبد الرؤوف، عمر محمد مراد، عمرو رضا رمضان، محمد طارق عبده، أحمد خالد محمد، سيف الدين شكري، مصطفى علي جبر، محمد مصطفى الشامي، ضياء الدين جوده، سعيد إبراهيم، كريم موسى الدبي”.

وجاءت قائمة المصارعة النسائية كالتالي: ”لوجي وليد خلف، فرح علي حمادة، غرام محمود عطية، سماح عبد اللطيف محمود، منة الله أحمد عثمان، سمر حمزة، هبة صبري محمد”.